Renzo GIACOPINI. La storia secondo Dante.

Nella «Commedia» Dante incontra re, imperatori, papi, vescovi, capi di fazioni politiche e di ordini religiosi che, nel bene e nel male, ritiene responsabili del suo tempo, uno fra i più tribolati della nostra storia: destinandoli all’Inferno, al Purgatorio o al Paradiso pronuncia il suo giudizio su di loro.

Dei personaggi che hanno fatto la storia a lui contemporanea il Sommo Poeta raccoglie le confessioni, ricerca i motivi profondi del loro operato, arricchisce il racconto di particolari noti o sconosciuti.

Come «ghibellin fuggiasco» è coinvolto in questa storia e la racconta dal suo punto di vista. Leggere la Commedia come opera di uno storico di parte può essere allora un itinerario intrigante. E anche un invito a rileggere per intero il grande capolavoro.

Renzo Giacopini (Pescantina, Verona 1945) è ritornato recentemente allo studio della Divina Commedia, di cui è diventato appassionato cultore. Con la collaborazione della Mazziana ha prodotto per un circuito esclusivo di amici i seguenti titoli: «Le preghiere della Commedia» (2016), «Tutte le donne della Commedia» (2016), «Io e Dante» (2017), «Gli animali della Commedia» (2018), «La mitologia nella Commedia» (2020).

Info:

Editrice Mazziana, Verona, 2021

Pagine: 216 – € 12,50

ISBN: 978-88-97243-37-3

Per acquisto: Casa editrice Mazziana (telefonando al numero 045.912039 oppure inviando una e-mail a: casaeditrice@donmazza.org).