PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE

Due musei insieme per promuovere la storia del territorio, progettare e lavorare in rete. È questo il pensiero che ha spinto il Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea e il Parco Archeologico del Lago Pistono di Montalto Dora a collaborare in sinergia, unendo le proprie esperienze culturali, al fine di costruire una migliore offerta di proposte educative e percorsi di approfondimento.

Le proposte mirano a creare un’esperienza di apprendimento che abbina ai metodi tradizionali di trasmissione delle informazioni la possibilità di interagire con categorie di oggetti (piccoli e grandi), ripercorrendo azioni, trovando soluzioni, adottando tecniche che sono alla base della creazione degli oggetti stessi. Tale metodologia intende far conoscere gli aspetti culturali delle antiche civiltà che, nel tempo hanno caratterizzato il territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

Ogni percorso didattico supera la mera frontalità dell’esposizione coinvolgendo i bambini e i giovani in modo interattivo con il supporto di immagini (book di immagini grafiche e fotografiche), ricostruzioni e possibilità di manipolare riproduzioni di oggetti cronologicamente e culturalmente riferiti al percorso dell’esposizione.

Le attività proposte comprendono visite interattive guidate, percorsi tematici e laboratori che possono configurarsi come “pacchetti formativi” inseriti dall’insegnante nella programmazione o divenire parte integrante di progetti didattici anche pluriennali.

Il percorso e il linguaggio prevedono una differenziazione in considerazione dei diversi livelli formativi e gradi d’istruzione. Ulteriori sussidi sono costituiti da schede didattiche di approfondimento e riepilogo dell’attività svolta.

Tramite gara pubblica è stata affidata all’aggregazione di rete Mediares Società Cooperativa e Associazione Archeologica Le Muse la gestione dei laboratori e delle visite guidate alle due realtà museali.

Nelle pagine successive le loro proposte didattiche relative alle collezioni del Museo Civico Pier Alessandro Garda (con le collezioni Archeologica, Medioevo e Rinascimento, Dai Seicento al contemporaneo, Guelpa-Croff, Orientale) e del Parco Archeologico del Lago Pistono.

Le visite interattive guidate, i percorsi tematici e i laboratori sono realizzati da archeologi o laureati in Beni Culturali, con esperienza pluriennale nell’attività didattica sul territorio piemontese.

Info:

Informazioni e prenotazioni per il Museo Garda:

Museo Garda di Ivrea: tel. 0125.634155/410512/410513 – musei@comune.ivrea.to.it www.museogardaivrea.it

Informazioni per il Parco Archeologico del Lago Pistono di Montalto Dora:

Parco Archeologico del Lago Pistono: tel. 0125.652771 – omnia@comune.montalto-dora.to.it

http://www.comune.montalto-dora.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=55518

Per contattare gli operatori didattici e prenotazioni Parco Archeologico del Lago Pistono:

Ass. Le Muse: tel. 392.1515228 – info@lemusestudio.it – www.lemusestudio.it

Mediares: tel. 011.5806363/338.4803306 – didattica@mediares.to.it – www.didatticatorino.it

