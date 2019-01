Premio Riccardo Francovich 2019 VII EDIZIONE – ANNO 2019

La Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) ha istituito, a partire dal 2013, un premio intitolato alla memoria del professor Riccardo Francovich, conferito al museo o parco archeologico italiano che, a giudizio dei propri Soci e dei cittadini partecipanti alla votazione, rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed efficacia nella comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non specialisti.

La Commissione Giudicatrice, presieduta da Paul Arthur (Presidente SAMI; Professore di Archeologia medievale, Univ. Salento), è composta da Eva degl’Innocenti (Direttrice, Museo Archeologico Nazionale di Taranto), Francesca Morandini (Musei Civici d’Arte e Storia di Brescia), Fabio Pagano (Direzione Generale Musei, MIBAC), Piero Pruneti (Direttore di Archeologia Viva), Giuliano Volpe (Professore di Archeologia medievale, Univ. Foggia), Anna Maria Visser (Professore di Museologia, Univ. Ferrara).

La Commissione ha selezionato i seguenti sei musei-siti:

Museo dell’Abruzzo bizantino ed altomedievale – Castello ducale di Crecchio, Crecchio (Chieti)

Museo provinciale Castel Tirolo (Bolzano)

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (Udine)

Parco archeologico di Castelseprio e Monastero di Torba (Varese)

Torre di Satriano in Tito (PZ) – Museo multimediale e area archeologica di Satrianum

Museo di Nonantola (Torre dei Bolognesi) e Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra, Abbazia di Nonantola (Modena)

Sono disponibili due distinte votazioni, una riservata ai soci SAMI (in basso a destra) ed una aperta a chiunque voglia esprimere la propria preferenza VOTAZIONE PUBBLICA (in basso a sinistra). E’ possibile votare una sola volta (fornendo un massimo di 2 preferenze), sino al 31 gennaio 2019. Verrà pubblicata la classifica definitiva al termine delle votazioni.

Per votare vai a: http://archeologiamedievale.unisi.it/sami/premio-riccardo-francovich-2019

