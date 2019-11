“pArt” – piattaforma di e-commerce che semplifica i procedimenti per il restauro del nostro patrimonio artistico.

Mecenati con un click ricevendo inedite ricompense a edizione limitata e di design.

Per sé o per fare un regalo a una persona cara.

Perché non regalare il restauro di un’opera d’arte ?

Di seguito il link per scaricare la cartella foto: https://www.dropbox.com/sh/syfr63evl7kqrlj/AAD3nkkqZWxVpHTaloBmydJQa?dl=0

Online su: www.thisispart.com

Vedi allegato: Comunicato stampa pArt