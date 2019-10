MILANO, magica, misteriosa, romantica.

Urban trekking dal 6 al 8 dicembre 2019.

Milano nasconde una storia segreta:

– nel Medio Evo covo di streghe e di eretici, ospitò per decenni un’eresia femminile. La sua fondatrice, Guglielma Boema, è stata fatta santa, sepolta a Chiaravalle e poi bruciata con i suoi seguaci alla Vetra…..

– Così come gli Umiliati, frati imprenditori che costruirono la ricchezza lombarda: quando non ne poterono più spararono al vescovo….. ma lo mancarono, e finirono al rogo……

– E poi le donne del Risorgimento, con Cristina di Belgiojoso che finanziò la spedizione dei Mille e spese tutto il suo capitale per l’indipendenza italiana, di cui a Milano non esiste un’immagine pubblica……. Di tutte loro, ma anche dei loro aguzzini, seguiremo le tracce nel corso di questo arkeotrekking urbano: il convento dei Domenicani dove si tenevano i processi, con l’aula del giudizio tale e quale e la Madonna…. con le corna; la chiesa dei Gesuiti in cui si tessevano gli intrighi e le alleanze. Ma anche la Madonna dei Miracoli protettrice degli sposi…….

