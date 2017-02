MILANO. A Palazzo Marino è protagonista Piero della Francesca.

La Madonna della Misericordia di Piero della Francesca, una delle più importanti opere del Rinascimento, è la protagonista della mostra che Palazzo Marino ospita in Sala Alessi durante le festività natalizie. Anche quest’anno il Comune di Milano rinnova il tradizionale appuntamento con la grande arte, ospitando dal 6 dicembre all’8 gennaio 2017, nello straordinario allestimento dello studio Migliore+Servetto Architects, uno dei massimi capolavori del Rinascimento: la pala centrale dell’omonimo polittico conservato al Museo Civico di Sansepolcro, città natale dell’artista toscano.

L’ingresso, come sempre, è gratuito. Durante il periodo dell’esposizione della ‘Madonna della Misericordia’ milanesi e turisti avranno inoltre l’opportunità di ammirare, a poche centinaia di metri da Palazzo Marino, un altro capolavoro di Piero della Francesca: la celeberrima ‘Sacra Conversazione’, esposta nella Pinacoteca di Brera. Si tratta delle due testimonianze fondamentali ed estreme della rivoluzionaria e modernissima ricerca artistica del Maestro, fondata sulla costruzione geometrica e prospettica dello spazio. Il percorso ideale legato a Piero della Francesca prosegue fino al Museo Poldi Pezzoli, in via Manzoni, che conserva una delle quattro tavole dello splendido Polittico Agostiniano realizzato dall’artista a Sansepolcro tra il 1454 ed il 1469: quella che raffigura ‘San Nicola da Tolentino’.

“In quest’anno dedicato dal Santo Padre alla Misericordia – dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Milano ospita la ‘Madonna della Misericordia’ di Piero della Francesca, un’occasione per tutti i milanesi di godere di un meraviglioso dipinto e anche di avviare una riflessione che ci avvicina alla visita di Papa Francesco a Milano del prossimo 25 marzo. La presenza a Palazzo Marino della prima opera di Piero della Francesca permetterà ai milanesi di seguire un percorso ideale sulle tracce del Maestro che, passando per le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e il Poldi Pezzoli, li porterà a Brera, dove è custodito un altro grande capolavoro dell’artista. Questa opportunità nasce dalla collaborazione con Sansepolcro, la patria di Piero della Francesca, che presta a Milano l’opera prima del Maestro e che ospiterà dal 7 febbraio l’opera ‘Ragazzo morso da un ramarro’ del Caravaggio. Un altro episodio, dopo la collaborazione con Fermo dello scorso anno, per affermare l’importanza della collaborazione tra i territori italiani per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio artistico”.

“Sansepolcro e Milano – aggiunge il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli – una lunga storia che si riannoda. La città di Sansepolcro diventa partner del Comune di Milano per la promozione del patrimonio artistico e culturale della nostra città. Oggi Milano è l’unica città italiana che parla al mondo, l’accordo con Milano va nella direzione di aprire e divulgare il nostro patrimonio artistico a un pubblico più vasto e internazionale: mostre, scambi di opere e altre sinergie culturali sono alla base di questa operazione che darà un impulso importante al nostro turismo”.

Autore: Sara Riboldi

Fonte: www.quotidianoarte.it, 5 dic 2016