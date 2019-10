Michele Santulli. Un Van Gogh sconosciuto… a Roma.

E’ proprio così, un incredibile e inedito dipinto di Van Gogh è stato presentato qualche mese addietro all’Auditorium di Roma in una selezione di cortometraggi su vari argomenti proposti alla stampa e al pubblico.

Il quadro in questione, capitato un pò per caso in uno di questi cortometraggi della rassegna romana la quale verteva su ben altre tematiche, fa parte delle due o tre opere del grande artista che più di tutte ne rispecchiano l’anima e la personalità.

Leggi tutto nell’allegato: Un Van Gogh sconosciuto

Autore: Michele Santulli – michele@santulli.eu