LUCCA. LuBeC. Convegno di apertura.

GIOVEDì 12 OTTOBRE 9.30 – 13.00 – PROGRAMMA

Saluti Istituzionali

Introduce Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

Aprono

Monica Barni, Assessore alla Cultura e Ricerca della Regione Toscana

Dorina Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Carla Di Francesco, Segretario Generale entrante Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Luigi Ficacci, Soprintendente BAP Lucca e Massa Carrara

Focus 1 | Verso l’anno europeo del patrimonio: il diritto alla cultura tra accesso e dialogo

Speaker Erminia Sciacchitano, Policy Officer – Culture – Heritage, Economy of Culture – Commissione Europea Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture

Intervengono

Lorenzo Casini, Consigliere giuridico Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Ordinario diritto amministrativo IMT Alti Studi Lucca

Christian Greco, Direttore Museo Egizio

Pietro Sebastiani, Ambasciatore Italiano presso la Santa Sede

Catterina Seia, Direttore Giornale delle Fondazioni

Intervento del Paese Ospite – La Tunisia

Moez Sinaoui, Ambasciatore della Tunisia in Italia

CONSEGNA RICONOSCIMENTO LUBEC 2017

Dedicato a coloro che si sono distinti nella valorizzazione dei beni culturali.

Focus 2 | Rigenerazione urbana, infrastrutture e sostenibilità: il ruolo della cultura

Speaker Paolo Fontani, Direttore dell’ufficio UNESCO a Bruxelles e della Rappresentanza UNESCO presso le Istituzioni Europee

Intervengono

Claudio Arcovito, Responsabile Marketing e Servizio Clienti dell’Anas

Giampaolo D’Andrea, Capo Gabinetto Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Carmine Marinucci, Direttore Direzione Committenza ENEA

Flaviano Zandonai, Segretario Generale IRIS Network