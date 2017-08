LUCCA. LuBeC 2017 – Al via la XIII edizione!

L’edizione 2017 di LuBeC, Lucca Beni Culturali si svolgerà dal 12 al 13 ottobre al Real Collegio di Lucca. Il tema portante della XIII edizione sarà CUTLURA 4.0, verso l’anno europeo del patrimonio, nel solco dei cambiamenti che coinvolgono il sistema economco-sociale a livello globale, modificando in maniera determinante la fruizione della cultura, imponendo dialogo, internazionalizzazione e multiculturalismo.

Obiettivo di LuBeC 2017 è attivare un cantiere di confronto e lavoro dedicato alle tante anime di cui è composto il Sistema Culturale, attraverso una due giorni che faciliti la conoscenza e la discussione tra tutti quegli “innovatori”, che sono in prima linea nel processo di rinnovamento in atto tra Stato, mercato e terzo settore.

Segui il programma dio LuBeC in continuo aggiornamento su www.lubec.it

Info: www.lubec.it