Goboony: in camper per la Sardegna, nuraghi e non solo.

La Sardegna è un’isola antica tutta da scoprire. Una delle vacanze più belle ed affascinanti la si può fare in camper. Utilizzando Goboony, applicazione di sharing mobility, tutto diventa più semplice. Goboony mette in contatto camperisti e viaggiatori rendendo possibile la condivisione del mezzo di trasporto.

Organizzare un viaggio archeologico e storico per la Sardegna è forse una delle vacanze più intriganti da pensare.

.

Con Goboony alla scoperta dei Giganti di Monte Prama

Nella costa Ovest dell’isola sorge Cabras, un antico borgo di pescatori. Affacciata sull’omonimo stagno la bella Cabras offre un panorama esclusivo, ma oltre alla bellezza naturalistica c’è molto di più.

Il paese del Sinis è diventato noto per i Giganti di Monte Prama, antichissime statue in arenaria belle da vedere all’interno del museo Marongiu. Se i Giganti di Monte Prama ci portano alla scoperta di un’epoca storica prenuragica veramente poco nota, il Sinis offre anche altro.

Qualche chilometro dopo Cabras è possibile ammirare Tharros città di fondazione punico-fenicia dove si può osservare l’antica architettura di uno dei popoli che per primo ha colonizzato la Sardegna.

Oltre l’archeologia e la storia il territorio offre un mare incantato e naturale, tanto è vero che ci si trova all’interno del Parco Marino del Sinis-Mal di Ventre.

Tappa ideale per un viaggio con Goboony.

Il pozzo sacro di Santa Cristina: la magia ed il mistero.

La Sardegna ha tanto da offrire specie a chi come noi è appassionato di storia. Utilizzare il camper permette di viaggiare tanto, percorrere chilometri e scegliere mete insolite.

Sempre in provincia di Oristano esiste un bel pozzo sacro da ammirare. Il pozzo di Santa Cristina, situato nell’omonima area archeologica facilmente raggiungibile dalla SS 131. Il pozzo fa parte di una area archeologica molto ricca che comprende anche un antico villaggio nuragico ed un nuraghe. Una tappa imprescindibile per gli appassionati di archeologia in vacanza in Sardegna.

In camper Goboony verso il cuore della Sardegna.

La Sardegna ha tanto da descrivere e raccontare, al di fuori delle solite tappe turistiche, tra curve e salite, panorama mozzafiato ed ottimi vini l’isola racconta di storia millenaria.

A meno di 50 minuti di percorrenza dalla SS 131 Sorgono, centro del Mandrolisai, nasconde un antico tesoro.

Lungo la SS 388 a meno di 10 km da Sorgono chi viaggia con un camper Goboony deve fare tappa a Biru e Concas. Su una collinetta facilmente raggiungibile dall’area di sosta, una serie di menhir che per formazine ricordano Stonehange. La loro posa probabilmente risale al Neolitico.

Nei pressi di Biru e Concas poi sorge San Mauro, un santuario particolarmente bello. Non solo per la maestosa chiesa che si erge su una collina ma perchè qui sono ancora perfettamente conservate le case dei pellegrini dette Muristenes.

Un viaggio in Sardegna non può prescindere da queste tappe antiche e belle.