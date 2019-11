FAENZA (Ra). Picasso. La sfida della ceramica.

50 pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris in mostra al MIC di Faenza dal 1 novembre 2019 al 13 aprile 2020 in dialogo con le fonti che lo hanno ispirato.

La mostra fa parte del progetto “Picasso Méditerranée”: un’iniziativa del Musée National Picasso – Paris, a cura di Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione di Claudia Casali.

