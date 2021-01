COLORNO (Pr). La grande mostra dei tesori dei Duchi di Parma nella Reggia di Colorno.

Dal Palazzo del Quirinale, per lo spazio di questa mostra, eccezionalmente tornano alla Reggia di Colorno le preziosissime porcellane che Luisa Elisabetta di Francia e il Consorte Filippo di Borbone qui utilizzavano per i Ricevimenti Ducali e che oggi sono a disposizione per i Ricevimenti di Stato della Presidenza della Repubblica.

Altre, ed altrettanto preziose, porcellane delle manifatture di Meissen, Sèvres, Vincennes, Chantilly e Doccia, sempre appartenenti a quello che era il Patrimonio Ducale, torneranno “a casa” dalle Gallerie degli Uffizi, dal Museo della Villa Medicea di Poggio di Caiano, dai Musei Reali di Torino, accompagnate da documenti e quadri concessi dall’ Archivio di Stato, dai Musei della Pilotta di Parma e dalla Fondazione Cariparma

Riunite per la prima volta dopo la dispersione dei tesori d’’arte delle Regge parmensi che prese il via nel 1859, quando il Ducato di Parma e Piacenza venne cancellato per essere, l’’anno successivo, inglobato nel nuovo Regno d’’Italia.

Info:

Provincia di Parma – Ufficio stampa

Tel. 0521 931 583 – Cell. 335 7413 048

www.provincia.parma.it – ufficiostampa@provincia.parma.it

La mostra si terrà in Reggia dal 13 marzo al 6 giugno 2021